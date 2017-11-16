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Первая фура турецких томатов прибыла в Россию после снятия продэмбарго
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    Первая фура турецких томатов прибыла в Россию после снятия продэмбарго

    12:15  16 Ноября 2017
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    Первая фура турецких томатов прибыла в Россию после снятия продэмбарго

    Москва, 16 ноября. Первая партия помидоров из Турции с одного из трех предприятий, получивших доступ к российскому рынку, доставлена в РФ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Брянской и Смоленской областям. 

    Фура с 20 тоннами томатов прибыла в Россию, говорится в региональном представительстве Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что сейчас ветеринарная и таможенная службы проверяют груз.

    «Взяты пробы товара, изучаются документы, проверяется соответствие заявленного товара документам»,  — сказал в управлении, пишет РИА Новости

    Прибывшие в Россию помидоры сорта Bandita были упакованы 8 ноября, срок хранения составляет 30 суток. Напомним, что отечественное сельскохозяйственное ведомство разрешило ко ввозу в страну не более 50 тысяч тонн помидоров из Турции.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #турция #помидоры
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