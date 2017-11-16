Первая фура турецких томатов прибыла в Россию после снятия продэмбарго

Москва, 16 ноября. Первая партия помидоров из Турции с одного из трех предприятий, получивших доступ к российскому рынку, доставлена в РФ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Брянской и Смоленской областям.

Фура с 20 тоннами томатов прибыла в Россию, говорится в региональном представительстве Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что сейчас ветеринарная и таможенная службы проверяют груз.

«Взяты пробы товара, изучаются документы, проверяется соответствие заявленного товара документам», — сказал в управлении, пишет РИА Новости.

Прибывшие в Россию помидоры сорта Bandita были упакованы 8 ноября, срок хранения составляет 30 суток. Напомним, что отечественное сельскохозяйственное ведомство разрешило ко ввозу в страну не более 50 тысяч тонн помидоров из Турции.