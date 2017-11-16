Сегодня в Сети: судьба олимпийцев, мост в Крым, «Спаситель мира» и смерть Lil Peep

Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку самых обсуждаемых на сегодня тем в соцсетях.

ВАДА против РУСАДА

В четверг совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в полномочиях, поскольку его деятельность, по мнению членов совета, не соответствует международному кодексу.

Эта новость была тут же подхвачена пользователями соцсетей. Больше всего россиян беспокоят перспективы российских спортсменов на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Южной Корее.

ВАДА приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах



Если верить западным СМИ - на Олимпиаде 2018 наших спортсменов после этого не будет — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 ноября 2017 г.

Однако не все столь пессимистичны. К тому же президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах поспешил заявить, что невосстановление РУСАДА в правах не скажется на участии России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

поводили пробиркой ваде по губам ????



"Участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не зависит от восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах" — Голова Гoнгaдзe (@etofiaskobrotan) 16 ноября 2017 г.

По ситуации ВАДА/РУСАДА: ключевой момент в том, что перед Рио была рекомендация не пускать нас на ОИ, сейчас такой рекомендации нет. Очевидно, что это просто давление на членов МОК через СМИ перед 6 декабря. Решение будет там, остальное пока просто разговоры. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 16 ноября 2017 г.

Как назовут мост через Керченский пролив

16 ноября Минтранс России объявил о начале онлайн-голосования за лучшее название для строящегося моста в Крым. Выбрать один из пяти вариантов можно на сайте http://назовимост.рф/.

А варианты названий такие: Крымский мост, Керченский мост, Мост воссоединения, Мост дружбы, Тузлинский мост. Пока что лидирует первый.

Да так и назовём давайте : Назовимост. — Сергей Малаховский (@msergei765) 16 ноября 2017 г.

тут дело вот какое... Крымский мост есть и в Москве... лично я голосую за Керченский мост- чтобы не было путаницы в дальнейшем! https://t.co/u8qwdBLDSl pic.twitter.com/RLEhDWjnLF — Александр Родионов (@t0saleks) 16 ноября 2017 г.

«Спаситель мира» за 450 млн долларов

Накануне картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» ушла с аукциона Christie's за рекордные 450 миллионов долларов. Продал ее российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году эта картина Да Винчи обошлась ему в 127,5 миллионов долларов. И этот факт не прошел мимо пользователей соцсетей.

Один из богатейших людей России Дмитрий Рыболовлев продал с аукциона Christie's картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Итоговая цена лота составила около 450.300.000 долларов.



Что, нищеброды? Всё жалуетесь на зарплаты и пенсии? Так работать надо уметь! pic.twitter.com/ByXrEc22UQ — Sergey SizOff (@Siz_Off) 16 ноября 2017 г.

Продано. Абсолютный мировой рекорд торгов предметами искусства - 450 миллионов 312 тысяч 500$ (с учётом комиссии аукционного дома). Леонардо да Винчи - Спаситель мира (1499г., владелец до продажи - российский миллиардер Д.Рыболовлев; картина продана анонимному покупателю). pic.twitter.com/IW2zaQLunj — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 16 ноября 2017 г.

Смерть Лил Попа

Сегодня утром стало известно о смерти 21-летнего американского рэпера Лил Попа, который стал популярен в России благодаря клипу на песню benz truck («Гелик») с русскими субтитрами.

Как сообщают СМИ, предположительная причина смерти молодого музыканта — передозировка наркотиков.

- ну что за рэперы щас пошли. лил пип помер в 21. вот то ли дело было в мои времена. в 50 сента десять раз стреляли и до сих пор живой!



-дед прекрати — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) 16 ноября 2017 г.