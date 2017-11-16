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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: судьба олимпийцев, мост в Крым, «Спаситель мира» и смерть Lil Peep
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    Сегодня в Сети: судьба олимпийцев, мост в Крым, «Спаситель мира» и смерть Lil Peep

    12:10  16 Ноября 2017  /обновлено: 12:28  16 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: судьба олимпийцев, мост в Крым, «Спаситель мира» и смерть Lil Peep

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку самых обсуждаемых на сегодня тем в соцсетях.

    ВАДА против РУСАДА

    В четверг совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в полномочиях, поскольку его деятельность, по мнению членов совета, не соответствует международному кодексу.

    Эта новость была тут же подхвачена пользователями соцсетей. Больше всего россиян беспокоят перспективы российских спортсменов на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Южной Корее.

    Однако не все столь пессимистичны. К тому же президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах поспешил заявить, что невосстановление РУСАДА в правах не скажется на участии России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Как назовут мост через Керченский пролив

    16 ноября Минтранс России объявил о начале онлайн-голосования за лучшее название для строящегося моста в Крым. Выбрать один из пяти вариантов можно на сайте http://назовимост.рф/.

    А варианты названий такие: Крымский мост, Керченский мост, Мост воссоединения, Мост дружбы, Тузлинский мост. Пока что лидирует первый.

    «Спаситель мира» за 450 млн долларов

    Накануне картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» ушла с аукциона Christie's за рекордные 450 миллионов долларов. Продал ее российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году эта картина Да Винчи обошлась ему в 127,5 миллионов долларов. И этот факт не прошел мимо пользователей соцсетей.

    Смерть Лил Попа

    Сегодня утром стало известно о смерти 21-летнего американского рэпера Лил Попа, который стал популярен в России благодаря клипу на песню benz truck («Гелик») с русскими субтитрами.

    Как сообщают СМИ, предположительная причина смерти молодого музыканта — передозировка наркотиков.

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вада #русада #соцсети #крымскиймост
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