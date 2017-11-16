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Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске
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    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    12:30  16 Ноября 2017
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    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    Сирия, 16 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Тахрир аш-Шам» поселение Хамы, боевики «Ахрар аш-Шам» заявили о начале операции против САА в Дамаске, SDF подошли на 15 километров к сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» поселение Хамы.

    «Исламское государство»: пополняет ряды SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: заявила о начале операции против САА в Дамаске.  

    Курды: находятся в 15 километрах от сирийско-иракской границы, эвакуировали 250 террористов ИГ из Раки.

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    В Восточной Гуте продолжается противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков в районах Кафр Хор, Бейт Джинн и Джебель Шейх. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@NRVR11).

    Главари группировки «Ахрар аш-Шам» заявили о начале масштабной операции против правительственных сил на территории Восточной Гуты. Текст сообщения боевиков опубликовал оппозиционный Twitter-канал (@sory1173). Smart News Agency пишет, что члены «Ахрар аш-Шам» захватили несколько оружейных и продовольственных складов в Харасте.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    В административном центре провинции солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства»1. Об этом сообщает Fars News Agency.  

    Военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt) пишет, что бригады Демократических сил Сирии (SDF) находятся в 15 километрах от сирийско-иракской границы. Ранее сообщалось, что курдские отряды ополчения беспрепятственно продвигаются в регионе, договариваясь с террористами ИГИЛ1 об их выходе со стратегических территорий Дейр-эз-Зора. Так без единого выстрела курды захватили нефтяное месторождение Аль-Омар. Местные источники также передают, что не менее 20 боевиков «Исламского государства» вступили в ряды SDF.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    Twitter-канал (@QSD_Jabha) Демократических сил Сирии (SDF) передает, что бойцы курдского ополчения обнаружили в городе Ракка склад боеприпасов «Исламского государства», а также вход в тоннель ИГИЛ.

    Ранее сообщалось, что проамериканская «демократическая армия» обеспечили эвакуацию из административного центра провинции около 250 террористов ИГИЛ. Телерадиокомпания ВВС обнародовала сведения о том, что бойцы курдского ополчения обеспечили членам «Исламского государства» и их семьям безопасный выход из Ракки. Отмечается, что в грузовиках, на которых перевозились террористы, было большое количества оружия и боеприпасов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных войск в районе населенных пунктов Скальбия и Сальхаб на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). Обстрелу со стороны радикальных формирований подверглись также позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Мхарде. Местный источник в Twitter (@syrianpc) пишет, что террористы наносят удары по опорным пунктам армии САР, используя орудия калибром 130 миллиметров.  

    Al-Masdar News пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 еще одно поселение  на северо-востоке провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске

    Террористы «Исламского государства» атаковали позиции отрядов «Хашд аш-Шааби» на границе провинций Салах эд-Дин и Дияла. Информационное агентство Iraqi News пишет, что бойцы отрядов народной мобилизации отбили нападение радикальных исламистов. Отмечается, что в результате столкновения не пострадал ни один член ополчения. Еще одну контратаку ИГИЛ отразили солдаты иракской армии на западе провинции Анбар. По данным Iraqi News, в результате столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ, последние сбежали в пустыню.

    Новостной канал NRT сообщает, что Россия начала поставки танков Т-90С иракской армии. Всего в распоряжение вооруженных сил Ирака поступит 64 боевые машины.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #ахрар-аш-шам
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