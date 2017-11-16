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Ирак: премьер аль-Абади заявил, что курдские районы были захвачены «мирно»
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    Ирак: премьер аль-Абади заявил, что курдские районы были захвачены «мирно»

    11:57  16 Ноября 2017
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    Ирак: премьер аль-Абади заявил, что курдские районы были захвачены «мирно»

    Багдад, 16 ноября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что спорные с курдами территории были захвачены правительственными войсками мирным путем.

    На еженедельном брифинге премьер-министра Ирака аль-Абади сообщил журналистам, что в ходе захвата ряда территорий на севере страны столкновений с курдскими силами пешмерга не было. Абади подчеркнул, что Багдад не ищет конфронтации с Иракским Курдистаном и мирным образом применяет федеральную власть в спорных с курдами районах.

    Накануне премьер-министр потребовал от Эрбиля возвращения курдской автономии к границам 2003 года под угрозой немедленной реакции на отказ.

    Ранее сообщалось, что после начала боевых действий в провинции Киркук около 200 тысяч курдов покинули регион и бежали в Эрбиль и Сулейманию.

    Ирак: премьер аль-Абади заявил, что курдские районы были захвачены «мирно»

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хейдар аль-абади #киркук
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