Россию возмутило размещение «Миротворца» на американских серверах

Москва, 16 ноября. Россия возмущена размещением скандального украинского сайта «Миротворец» на американских серверах, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

«Украинский сайт «Миротворец» расположен теперь на американских серверах, — констатировала российский дипломат. — Мы были возмущены: несколько раз перепроверяли информацию».

По мнению Захаровой, действия американской стороны можно сравнить с пособничеством экстремистам, так как «Миротворец» известен своими призывами к насилию.

«Несмотря на то, что ресурс занимается подстрекательством к расправам, он спокойно расположен в США. Это на грани пособничества экстремистам», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

Напомним, 14 ноября сайт «Миротворец» вновь пополнил свою базу: на этот раз в нее внесли российского режиссера Федора Бондарчука.