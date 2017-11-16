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Россию возмутило размещение «Миротворца» на американских серверах
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    Россию возмутило размещение «Миротворца» на американских серверах

    12:22  16 Ноября 2017
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    Россию возмутило размещение «Миротворца» на американских серверах

    Москва, 16 ноября. Россия возмущена размещением скандального украинского сайта «Миротворец» на американских серверах, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Украинский сайт «Миротворец» расположен теперь на американских серверах, — констатировала российский дипломат. — Мы были возмущены:  несколько раз перепроверяли информацию».

    Россию возмутило размещение «Миротворца» на американских серверах

    По мнению Захаровой, действия американской стороны можно сравнить с пособничеством экстремистам, так как «Миротворец» известен своими призывами к насилию.

    «Несмотря на то, что ресурс занимается подстрекательством к расправам, он спокойно расположен в США. Это на грани пособничества экстремистам», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

    Напомним, 14 ноября сайт «Миротворец» вновь пополнил свою базу: на этот раз в нее внесли российского режиссера Федора Бондарчука.

    Автор: Герман Парло
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    #сша #захарова #мид рф #миротворец #серверы
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