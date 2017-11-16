В России ужесточат ответственность за вербовку террористов до пожизненного заключения

Москва, 16 ноября. Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, по которому за вербовку в ряды террористов может грозить пожизненное заключение.

Автором законопроекта выступил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он предложил внести поправки в статью «Содействие террористической деятельности» УК РФ, по которым наказание за склонение, вербовку и вовлечение человека в террористическую деятельность будет ужесточено.

Таким образом, преступникам будет угрожать лишение свободы от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

На данный момент максимальное наказание за такие действия предусматривает до 10 лет лишения свободы.