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Организаторы отказались защищать участников «Евровидения» от политики
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    Организаторы отказались защищать участников «Евровидения» от политики

    12:38  16 Ноября 2017
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    Организаторы отказались защищать участников «Евровидения» от политики

    Брюссель, 16 ноября. Европейский вещательный союз (ЕВС), который является основным организатором международного музыкального конкурса «Евровидение», официально объявил о том, что не намерен вмешиваться в случае, если у конкурсантов возникнут проблемы с въездом в страну-хозяйку конкурса. В ЕВС отказались «защищать кандидатов от политики» после скандала с недопуском российской конкурсантки Юлии Самойловой на «Евровидение-2017» в Киеве.

    В ходе скандала ЕВС пытался оказать поддержку Самойловой, подчеркивая, что «любой человек имеет право приехать на конкурс и выступить там», однако официальный Киев настоял на своем, что вынудило организаторов самоустраниться от этого вопроса.

    Как заявили газете «Известия» в пресс-службе Европейского вещательного союза, теперь «отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку». Защищать конкурсантов в случае возникновения разногласий организаторы «Евровидения» не будут и решение о возможности въезда в страну для исполнителей зависит исключительно от национального законодательства, отметили в ЕВС.

    Организаторы отказались защищать участников «Евровидения» от политики

    Следующее «Евровидение» пройдет в Португалии. От России на него поедет Юлия Самойлова, которая заверила издание, что в этот раз проблем с въездом не будет.

    Автор: Валентин Меликов
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