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Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года
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    Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года

    11:57  16 Ноября 2017
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    Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года

    Нью-Йорк, 16 ноября. Американский журнал Esquire составил список лучших экшен-фильмов 2017 года. Лидером рейтинга стал новый фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк» о Второй мировой войне.

    В картине снялись известные британские актеры Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Майк Райленс.

    На второе место попала «Чудо-женщина» Петти Дженкинс с израильской актрисой Галь Гадот в главных ролях. В супергеройском блокбастере также сыграл известный американский актер Крис Пайн.

    Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года

    На третьей строчке оказался еще один супергеройский фильм «Тор: Рагнарек» с Крисом Хемсвортом и Томом Хиддлстоном в главных ролях. Режиссером картины стал новозеландец Тайка Вайтити.

    В «десятку» лучших экшен-фильмов уходящего года также попали «Логан», «Джон Уик 2», «Человек-паук: Возвращение», «Взрывная блондинка», «Конг: Остров черепа», «Малыш на драйве», передает «Ридус».

    Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года

     

    Автор: Дима Оленин
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