Составлен топ-10 лучших экшен-фильмов 2017 года

Нью-Йорк, 16 ноября. Американский журнал Esquire составил список лучших экшен-фильмов 2017 года. Лидером рейтинга стал новый фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк» о Второй мировой войне.

В картине снялись известные британские актеры Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Майк Райленс.

На второе место попала «Чудо-женщина» Петти Дженкинс с израильской актрисой Галь Гадот в главных ролях. В супергеройском блокбастере также сыграл известный американский актер Крис Пайн.

На третьей строчке оказался еще один супергеройский фильм «Тор: Рагнарек» с Крисом Хемсвортом и Томом Хиддлстоном в главных ролях. Режиссером картины стал новозеландец Тайка Вайтити.

В «десятку» лучших экшен-фильмов уходящего года также попали «Логан», «Джон Уик 2», «Человек-паук: Возвращение», «Взрывная блондинка», «Конг: Остров черепа», «Малыш на драйве», передает «Ридус».