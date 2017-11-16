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Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Политика
МИД отреагировал на передачу спецслужбами США данных о банковских транзакциях РФ
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    МИД отреагировал на передачу спецслужбами США данных о банковских транзакциях РФ

    12:14  16 Ноября 2017
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    МИД отреагировал на передачу спецслужбами США данных о банковских транзакциях РФ

    Москва, 16 ноября. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала публикацию новостной интернет-компании BuzzFeed о том, что Москва якобы спонсировала американские выборы 2016 года. 

    «На мой взгляд, нам вполне будет уместно провести экспертизу этой конкретной статьи, и сделаем мы это через конкретные структуры», — передает корреспондент ФАН слова спикера МИД России. 

    Кроме того, Захарова добавила, что в МИД РФ запросы от данного издания не поступали.

    «Хотелось бы узнать от профессионалов, является ли эта публикация пропагандой. Все заграничные учреждения получают деньги — они получали на выборы в Госдуму РФ. Вызывает возмущение передача спецслужбами США данных транзакций банковских российских заграничных учреждений. Мы заблаговременно информировали Госдеп о формах проведения выборов в Госдуму. Почему BuzzFeed не слил эту информацию?» — подчеркнула она.

    Представитель ведомства добавила, что это «не милые фейки, а дезинформация».  

    МИД отреагировал на передачу спецслужбами США данных о банковских транзакциях РФ

    Напомним, ранее стало известно, что ресурс BuzzFeed опубликовал заметку о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование по факту якобы «денежных переводов российского министерства иностранных дел посольствам России на сумму порядка 400 тысяч долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании». 

    Ранее Захарова назвала данную новость BuzzFeed не просто очередным фейком, а «крупной дезой». 

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #выборы в сша #захарова #мид рф #buzzfeed
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