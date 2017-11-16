МИД отреагировал на передачу спецслужбами США данных о банковских транзакциях РФ

Москва, 16 ноября. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала публикацию новостной интернет-компании BuzzFeed о том, что Москва якобы спонсировала американские выборы 2016 года.

«На мой взгляд, нам вполне будет уместно провести экспертизу этой конкретной статьи, и сделаем мы это через конкретные структуры», — передает корреспондент ФАН слова спикера МИД России.

Кроме того, Захарова добавила, что в МИД РФ запросы от данного издания не поступали.

«Хотелось бы узнать от профессионалов, является ли эта публикация пропагандой. Все заграничные учреждения получают деньги — они получали на выборы в Госдуму РФ. Вызывает возмущение передача спецслужбами США данных транзакций банковских российских заграничных учреждений. Мы заблаговременно информировали Госдеп о формах проведения выборов в Госдуму. Почему BuzzFeed не слил эту информацию?» — подчеркнула она.

Представитель ведомства добавила, что это «не милые фейки, а дезинформация».

Напомним, ранее стало известно, что ресурс BuzzFeed опубликовал заметку о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование по факту якобы «денежных переводов российского министерства иностранных дел посольствам России на сумму порядка 400 тысяч долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

Ранее Захарова назвала данную новость BuzzFeed не просто очередным фейком, а «крупной дезой».