Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию

Сирия, 16 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) теряет территории в Сирии и Ираке. Поток иностранных наемников на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) почти прекратился. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) пройдет голосование по проекту резолюции о работе комиссии по химоружию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Потери ИГ1

Террористическая группировка «Исламское государство» лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии. Об этом сообщил специальный посланник президента Соединенных Штатов по борьбе с «Исламским государством»1 Бретт Макгерк.

«(Макгерк — Прим. ФАН) отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГ потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и ИГ не вернуло контроль ни над единым метром территории, которую оно утратило», — говорится в сообщении Государственного департамента США о встрече малой группы стран-членов коалиции под американским руководством. Встреча прошла в Иордании в среду.

Международная антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов включает в себя более 70 стран. Официально она действует против «Исламского государство» на территории Ирака и САР.

Сокращение потока наемников

Приток иностранных наемников на территорию Сирии практически прекратился. В базы данных Интерпола уже были включены около 43 тысяч иностранных террористов. Сообщил Макгерк.

«(Макгерк — Прим. ФАН) проинформировал, что приток иностранных боевиков-террористов в Сирию практически прекратился, а боевиков, уже перешедших границу, все больше удается отслеживать и мешать их деятельности. Коалиция сыграла важную роль в создании базы данных Интерпола, где содержится 43 тысячи имен. Это позволяет всем странам-партнерам ловить боевиков в ходе обычных проверок транспорта или тогда, когда они пытаются пересекать международные границы», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, Макгерк отметил, что финансовое положение группировки «Исламское государство» в САР находится «в наихудшем положении за всю историю».

Голосование в Совбезе

Совет Безопасности ООН в четверг, 16 ноября, примет решение о продлении мандата миссии по расследованию инцидентов применения химического оружия на территории САР. На голосование выносится американский проект резолюции.

Соединенные Штаты выразили надежду, что Совбез займет единодушную позицию по поводу использования химического оружия против мирного населения, а поэтому сможет продлить мандат СМР. Заметим, что мандат истекает в пятницу, 17 ноября. В настоящий момент на рассмотрении Совбеза ООН находятся два проекта резолюции о продлении миссии мандата — американский и российский.

1 Организация запрещена на территории РФ.