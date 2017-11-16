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Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию
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    Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию

    12:14  16 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию

    Сирия, 16 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) теряет территории в Сирии и Ираке. Поток иностранных наемников на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) почти прекратился. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) пройдет голосование по проекту резолюции о работе комиссии по химоружию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Потери ИГ1

    Террористическая группировка «Исламское государство» лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии. Об этом сообщил специальный посланник президента Соединенных Штатов по борьбе с «Исламским государством»1 Бретт Макгерк.

    «(Макгерк — Прим. ФАН) отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГ потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и ИГ не вернуло контроль ни над единым метром территории, которую оно утратило», — говорится в сообщении Государственного департамента США о встрече малой группы стран-членов коалиции под американским руководством. Встреча прошла в Иордании в среду.

    Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию

    Международная антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов включает в себя более 70 стран. Официально она действует против «Исламского государство» на территории Ирака и САР.

    Сокращение потока наемников

    Приток иностранных наемников на территорию Сирии практически прекратился. В базы данных Интерпола уже были включены около 43 тысяч иностранных террористов. Сообщил Макгерк.

    «(Макгерк — Прим. ФАН) проинформировал, что приток иностранных боевиков-террористов в Сирию практически прекратился, а боевиков, уже перешедших границу, все больше удается отслеживать и мешать их деятельности. Коалиция сыграла важную роль в создании базы данных Интерпола, где содержится 43 тысячи имен. Это позволяет всем странам-партнерам ловить боевиков в ходе обычных проверок транспорта или тогда, когда они пытаются пересекать международные границы», — говорится в сообщении Госдепа.

    Кроме того, Макгерк отметил, что финансовое положение группировки «Исламское государство» в САР находится «в наихудшем положении за всю историю».

    Голосование в Совбезе

    Совет Безопасности ООН в четверг, 16 ноября, примет решение о продлении мандата миссии по расследованию инцидентов применения химического оружия на территории САР. На голосование выносится американский проект резолюции.

    Сирия сегодня: ИГИЛ лишают территорий, Совбез ООН проголосует по химоружию

    Соединенные Штаты выразили надежду, что Совбез займет единодушную позицию по поводу использования химического оружия против мирного населения, а поэтому сможет продлить мандат СМР. Заметим, что мандат истекает в пятницу, 17 ноября. В настоящий момент на рассмотрении Совбеза ООН находятся два проекта резолюции о продлении миссии мандата — американский и российский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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