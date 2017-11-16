Жириновский заявил о необходимости второго тура на выборах президента РФ

Москва, 16 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым законодательно закрепить норму об обязательном втором туре на президентских выборах в России.

Глава ЛДПР заявил, что во второй тур должны выходить двое кандидатов, набравших максимальное количество голосов, чтобы избиратели могли еще раз подумать, кого поддержать. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному в октябре, 68% населения готовы проголосовать за Путина, 8% планируют отдать свои голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 3% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 1% — за бизнесмена Михаила Прохорова, столько же людей собираются голосовать за лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.