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Россия заявила о готовности получить долг Украины от другого государства
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    Россия заявила о готовности получить долг Украины от другого государства

    12:05  16 Ноября 2017
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    Россия заявила о готовности получить долг Украины от другого государства

    Москва, 16 ноября. Компромиссное соглашение по долгу Украины в 3 миллиарда долларов может быть достигнуто, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или ценными бумагами. Об этом сообщил заместитель главы Минфина РФ Сергей Сторчак.

    «Это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения», — цитирует РИА Новости Сторчака.

    Замглавы Минфина также отметил, что долговая нагрузка в 3 миллиарда долларов существенна для любого бюджета. Сторчак также напомнил, что Россия не единожды подтверждала готовность обсуждения возможности внесудебного урегулирования долга. В настоящее время, отметил замглавы Минфина, эти переговоры ведутся с помощью посредников.

    Напомним, международные долговые обязательства Украины на сумму в 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях в конце 2013 года. На протяжении двух лет украинская сторона исправно выплачивала долг, однако затем Киев допустил дефолт по этим облигациям.  В 2017 году высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг. Киев обжаловал это решение — апелляционные слушания должны состояться в начале следующего года.

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #минфин #долг #сторчак
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