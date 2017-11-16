Москва пообещала жесткую реакцию на осквернение советских памятников в Польше

Москва, 16 ноября. Россия будет жестко реагировать на каждый случай посягательства на военно-историческую память нашей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что каждое осквернение советских памятников в Польше являет собой уже не единичный акт вандализма.

«Каждый новый выпад хулиганов является логичным звеном политики Варшавы», — подчеркнула спикер МИД, пообещав, что российская сторона будет жестко реагировать на каждый подобный случай. Напомним, 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО, заявил, что политика польских властей направлена на промывание мозгов населения в антироссийском ключе.

По его мнению, возможные причины такой политики Варшавы следует искать в тех людях, которые распространяют националистические настроения в польском обществе, переписывают историю, пытаются возродить польский национализм, а также свалить вину за все польские беды на Россию.