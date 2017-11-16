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Реакция Запада на ответные меры России по СМИ удивила МИД
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    Реакция Запада на ответные меры России по СМИ удивила МИД

    12:38  16 Ноября 2017
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    Реакция Запада на ответные меры России по СМИ удивила МИД

    Москва, 16 ноября. Российские дипломаты, как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, были искренне удивлены реакцией западных СМИ на принятие поправок о СМИ-иноагентах в России. 

    «Мы были шокированы тем, что несмотря на то, что мы говорили неоднократно об ответных мерах, вчера начали получать вопросы (от западных СМИ): «Что происходит? Как же быть?», — рассказала Захарова на пресс-брифинге в МИД. — Коллеги, а где вы были раньше? Вся информация доступна, она публиковалась».

    В своем выступлении Захарова напомнила, что поправки в закон об иноагентах в СМИ были ответной мерой на действия США. 

    «Российская сторона всегда стремилась расширять сферу деятельности для всех зарубежных новостных ресурсов, — подчеркнула Захарова. — Но нас вынудили пойти на эти меры».

    Реакция Запада на ответные меры России по СМИ удивила МИД

    Напомним, вчера Госдума единогласно приняла поправки к закону об иностранных агентах в России, которые расширили действие этого закона на СМИ с иностранным финансированием — прямым или опосредованным. Такие меры стали реакцией на требования Вашингтона к российскому RT зарегистрироваться в США в качестве иноагента. Вскоре, как отметила Захарова, поправки будут рассмотрены Совфедом, а после лягут на стол президенту на подписание.

    Автор: Герман Парло
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