Не победа, а участие: Явлинский рассказал о целях своей предвыборной кампании

Томск, 16 ноября. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал главной целью своей кампании смену политики в стране, при этом о победе на выборах президента России в 2018 году он пока не говорит.

«Сегодня, в ноябре 2017 года, за четыре месяца, реальной целью нужно ставить изменение политики — добиться, чтобы за это проголосовали миллионы людей», — заявил он.

Явлинский не стал отрицать, что поддержка его программы должна отразиться на количестве голосов, которые он как кандидат получит на президентских выборах. Однако в первую очередь сегодня политик хочет быть услышанным, пишет РИА Новости.

«Даже если вдруг на выборах победит какой-то другой кандидат, судьба моих предложений будет зависеть от того, какое количество людей за меня проголосовало. И избранный кандидат будет вынужден прислушаться к этим людям», — объяснил он.

Напомним, выборы президента пройдут в России в марте 2018 года. Избирательная кампания начнется в декабре 2017 года. Участвовать в ней в качестве кандидатов планируют глава ЛДПР Владимир Жириновский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко. Также среди тех, кто заявлял о намерении выдвигаться в кандидаты на пост президента РФ, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон.