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Захарова отреагировала на заявление главы разведки ФРГ о «русских хакерах»
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    Захарова отреагировала на заявление главы разведки ФРГ о «русских хакерах»

    18:25  16 Ноября 2017
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    Захарова отреагировала на заявление главы разведки ФРГ о "русских хакерах"

    Москва, 16 ноября. В МИД России прокомментировали выступление главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля в Мюнхене, который осудил Россию за попытки «вбить клин» между странами Европы. В ведомстве отметили, что страхи о российских хакерах не подтвердились. 

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Берлине не могут успокоиться из-за активно муссируемой Западом темы о российских хакерах.  

    «Господин Бруно Каль выступал в Мюнхене и осудил РФ за попытку укрепиться на европейском континенте, вбить клин между странами Европы. Однако выборы в бундестаг прошли, и не подтвердились страхи о всесильных русских хакерах, никаких фактов приведено не было», — отметила дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Захарова предложила Берлину «перестать пугать самих себя». Она отметила, что это не Россия продвигает войска в границам Германии, а немецкие военные появились на территории бывшего СССР.

    Захарова отреагировала на заявление главы разведки ФРГ о "русских хакерах"

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #захарова #германия #мид россии
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