Захарова отреагировала на заявление главы разведки ФРГ о «русских хакерах»

Москва, 16 ноября. В МИД России прокомментировали выступление главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля в Мюнхене, который осудил Россию за попытки «вбить клин» между странами Европы. В ведомстве отметили, что страхи о российских хакерах не подтвердились.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Берлине не могут успокоиться из-за активно муссируемой Западом темы о российских хакерах.

«Господин Бруно Каль выступал в Мюнхене и осудил РФ за попытку укрепиться на европейском континенте, вбить клин между странами Европы. Однако выборы в бундестаг прошли, и не подтвердились страхи о всесильных русских хакерах, никаких фактов приведено не было», — отметила дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова предложила Берлину «перестать пугать самих себя». Она отметила, что это не Россия продвигает войска в границам Германии, а немецкие военные появились на территории бывшего СССР.