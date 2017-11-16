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Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
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    Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»

    11:47  16 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»

    Москва, 16 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков во время брифинга с иностранными атташе напомнил о предстоящих «Армейских международных играх».

    Заместитель Шойгу в ходе встречи с представителями военно-дипломатического корпуса более 70 стран рассказал атташе об итогах «Международных армейских игр — 2017» и предложил всем желающим принять участие в предстоящих соревнованиях.

    По просьбе иностранных военнослужащих генерал армии Дмитрий Булгаков подробно описал направления деятельности министерства обороны России по развитию военной инфраструктуры в арктическом регионе, как на островной, так и на материковой части, а также по обеспечению безопасности в сфере экологии.

    Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #дмитрий булгаков #брифинг #арми-2018
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