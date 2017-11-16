Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»

Москва, 16 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков во время брифинга с иностранными атташе напомнил о предстоящих «Армейских международных играх».

Заместитель Шойгу в ходе встречи с представителями военно-дипломатического корпуса более 70 стран рассказал атташе об итогах «Международных армейских игр — 2017» и предложил всем желающим принять участие в предстоящих соревнованиях.

По просьбе иностранных военнослужащих генерал армии Дмитрий Булгаков подробно описал направления деятельности министерства обороны России по развитию военной инфраструктуры в арктическом регионе, как на островной, так и на материковой части, а также по обеспечению безопасности в сфере экологии.