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Спорт
ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала
Спорт
ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала
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    ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала

    11:38  16 Ноября 2017
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    ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала

    Сеул, 16 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло предложение СК РФ о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений. Соответствующее заявление сделал глава ВАДА Крейг Риди.

    «Мы получили предложение от Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании и примем его», — цитирует слова Риди ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство продолжит вести переговоры по восстановлению своей работы с ВАДА и будет функционировать в штатном режиме. 

    Напомним, что в четверг в Сеуле прошло заседание учредительного совета Всемирного антидопингового агентства, по итогам которого было принято решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. В частности, по словам главы комитета ВАДА по соответствию правилам Джонатана Тейлора, комитет считает, что в данном случае имело место «прямое указание на подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ».

    Автор: Дима Оленин
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    #расследование #допинг #вада #ск рф #допинг-скандал
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