ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала

Сеул, 16 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло предложение СК РФ о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений. Соответствующее заявление сделал глава ВАДА Крейг Риди.

«Мы получили предложение от Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании и примем его», — цитирует слова Риди ТАСС.

Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство продолжит вести переговоры по восстановлению своей работы с ВАДА и будет функционировать в штатном режиме.

Напомним, что в четверг в Сеуле прошло заседание учредительного совета Всемирного антидопингового агентства, по итогам которого было принято решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. В частности, по словам главы комитета ВАДА по соответствию правилам Джонатана Тейлора, комитет считает, что в данном случае имело место «прямое указание на подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ».