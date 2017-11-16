МИД РФ призвал выразить протест «помощникам ИГ» в Сирии, не дожидаясь терактов в Европе



Москва, 16 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество, не дожидаясь новых терактов в Европе, высказать протест «помощникам террористов в Сирии». Российская сторона анализирует вывод террористов коалицией, подчеркнула она.

«Когда в следующий раз, не дай бог, конечно, произойдут теракты, как в Ницце и Париже, задайте себе вопрос, куда направились террористы из Ракки, прикрываемые США. Те, кому дали уйти. Куда они направятся? Может, нужно не дожидаясь терактов, высказать возмущение помощникам террористов», — заявила она.