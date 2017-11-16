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МИД РФ призвал выразить протест «помощникам ИГ» в Сирии, не дожидаясь терактов в Европе
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    МИД РФ призвал выразить протест «помощникам ИГ» в Сирии, не дожидаясь терактов в Европе

    11:48  16 Ноября 2017
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    МИД РФ призвал выразить протест «помощникам ИГ» в Сирии, не дожидаясь терактов в Европе
    Москва, 16 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество, не дожидаясь новых терактов в Европе, высказать протест «помощникам террористов в Сирии». Российская сторона анализирует вывод террористов коалицией, подчеркнула она.

    «Когда в следующий раз, не дай бог, конечно, произойдут теракты, как в Ницце и Париже, задайте себе вопрос, куда направились террористы из Ракки, прикрываемые США. Те,  кому дали уйти.  Куда они направятся? Может, нужно не дожидаясь терактов, высказать возмущение помощникам террористов», — заявила она.

    Напомним, группировка ИГ1 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Герман Парло
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    #сша #сирия #террористы
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