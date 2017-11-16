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Россия
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Экономика
Нефтяные запасы России достигли рекордных 15 млрд тонн
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    Нефтяные запасы России достигли рекордных 15 млрд тонн

    11:37  16 Ноября 2017
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    Нефтяные запасы России достигли рекордных 15 млрд тонн

    Москва, 16 ноября. В течение прошлого года Россия смогла существенно увеличить свои запасы нефти и газового конденсата, которые достигли уровня в 15 млрд тонн. Как указано в докладе «ВНИИзарубежгеологии», в настоящее время достигнут максимальный уровень нефтегазовых запасов за последние семь лет.

    За прошлый год российские нефтегазовые заказы увеличились на 1 млрд тонн, чего не происходило в России с 2010 года. Подобного роста не наблюдалось ни у одной другой крупной нефтедобывающей страны в мире — нефтегазовые запасы в США стабилизировались на уровне примерно в 6,5 млрд тонн, а во таких странах, как Колумбия и Норвегия они сокращаются.

    Нефтяные запасы России достигли рекордных 15 млрд тонн

    При этом, как отметили собеседники газеты «Известия», в ближайшее время разведанные запасы нефти и газа останутся стабильными. В то же время Восточная Сибирь обладает огромным потенциалом — через несколько лет, когда российская нефтегазовая отрасль вновь активизирует геологоразведочные работы, следует ожидать роста запасов.

    Как отмечал ранее министр природных ресурсов Сергей Донской, разведанных запасов нефти хватит промышленности страны как минимум на 36 лет.

    Автор: Валентин Меликов
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