МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве

Москва, 16 ноября. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от турпоездок в Зимбабве, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы рекомендуем рос гражданам на время воздержаться от туристических поездок в Зимбабве, — сказала она в ходе брифинга. — Продолжаем следить за развитием событий».

Ранее военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот. Они назвали свои действия «борьбой против преступников у власти».

Слухи о возможной смене власти начали распространяться после того, как военные заняли центр города и взяли под стражу главу Минфина страны Игнасиуса Чомбо.



