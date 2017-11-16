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Политика
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Политика
МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве
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    МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве

    12:05  16 Ноября 2017
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    МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве

    Москва, 16 ноября. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от турпоездок в Зимбабве, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы рекомендуем рос гражданам на время воздержаться от туристических поездок в Зимбабве, — сказала она в ходе брифинга. — Продолжаем следить за развитием событий».

    Ранее военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот.  Они назвали свои действия «борьбой против преступников у власти».

    Слухи о возможной смене власти начали распространяться после того, как военные заняли центр города и взяли под стражу главу Минфина страны Игнасиуса Чомбо. 


     

     

    Автор: Герман Парло
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    #захарова #зимбабве
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