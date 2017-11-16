Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала
Происшествия
Известный американский рэпер умер перед концертом в Тусоне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Известный американский рэпер умер перед концертом в Тусоне

    11:45  16 Ноября 2017
    32

    lil peep

    Нью-Йорк, 16 ноября. Рэпер Густав Ар, более известный как Lil Peep, скончался от передозировки наркотиками. Ему был 21 год.

    О причине смерти музыканта проговорился диджей Bleep Bloop в своем Twitter. Он прозрачно намекнул, что у Густава была передозировка запрещенными веществами.

    По предоставленной информации, тело рэпера было обнаружено в его личном автобусе. В этот же день должен был состояться его концерт в Тусоне.

    Друзья Густава обратились за помощью к врачам, поскольку изначально им показалось, что рэпер все еще жив. Однако прибывшим по вызову медикам оставалось только констатировать смерть артиста, передает «Политэксперт».

    Lil Peep получил широкую известность после выпуска клипов на свои треки «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Видео собрало более 5 млн просмотров в YouTube.

    Отметим, что темы наркотиков, самоубийства, колдовства и личных переживаний чаще всего встречались в текстах его композиций.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #музыка #рэп #lil peep #хип-хоп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        312
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        24294
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        299
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3322