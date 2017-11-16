Известный американский рэпер умер перед концертом в Тусоне
Нью-Йорк, 16 ноября. Рэпер Густав Ар, более известный как Lil Peep, скончался от передозировки наркотиками. Ему был 21 год.
О причине смерти музыканта проговорился диджей Bleep Bloop в своем Twitter. Он прозрачно намекнул, что у Густава была передозировка запрещенными веществами.
По предоставленной информации, тело рэпера было обнаружено в его личном автобусе. В этот же день должен был состояться его концерт в Тусоне.
Друзья Густава обратились за помощью к врачам, поскольку изначально им показалось, что рэпер все еще жив. Однако прибывшим по вызову медикам оставалось только констатировать смерть артиста, передает «Политэксперт».
RIP Lil Peep ???????????? pic.twitter.com/dV69IeOCb0— RapSpotlights ⚡️ (@RapSpotlightss) November 16, 2017
Lil Peep получил широкую известность после выпуска клипов на свои треки «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Видео собрало более 5 млн просмотров в YouTube.
Отметим, что темы наркотиков, самоубийства, колдовства и личных переживаний чаще всего встречались в текстах его композиций.