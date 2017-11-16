Известный американский рэпер умер перед концертом в Тусоне

Нью-Йорк, 16 ноября. Рэпер Густав Ар, более известный как Lil Peep, скончался от передозировки наркотиками. Ему был 21 год.

О причине смерти музыканта проговорился диджей Bleep Bloop в своем Twitter. Он прозрачно намекнул, что у Густава была передозировка запрещенными веществами.

По предоставленной информации, тело рэпера было обнаружено в его личном автобусе. В этот же день должен был состояться его концерт в Тусоне.

Друзья Густава обратились за помощью к врачам, поскольку изначально им показалось, что рэпер все еще жив. Однако прибывшим по вызову медикам оставалось только констатировать смерть артиста, передает «Политэксперт».

Lil Peep получил широкую известность после выпуска клипов на свои треки «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Видео собрало более 5 млн просмотров в YouTube.

Отметим, что темы наркотиков, самоубийства, колдовства и личных переживаний чаще всего встречались в текстах его композиций.