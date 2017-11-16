Сирия: Минобороны РФ обеспечило безопасное прохождение гумконвоям ООН в Даръа

Москва, 16 ноября. Российские военные полицейские обеспечили безопасность двум гуманитарным конвоям ООН.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Расум эз-Забиб провинции Дамаск и доставили местным жителям более двух тонн продуктовых наборов.

Военная полиция сопроводила гуманитарные конвои по линии ООН в провинцию Даръа. Жители поселения Телль-Гехаб получили 12 тонн продуктов и медикаментов. В населенный пункт Эт-Тайиба конвои привезли 134 тонн гуманитарного груза.

Отмечается, что при содействии российских военнослужащих за сутки было подписано еще одно соглашение о соблюдении режима прекращения огня представителями населенного пункта Эль-Мабудже провинции Хама. На данный момент количество поселений, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2270.