Минкультуры РФ отреагировало на публикацию черного списка режиссеров

Санкт-Петербург, 16 ноября. Черных списков гостей театральной секции Санкт-Петербургского международного культурного форума не существует, слухи о них – черный пиар, заявил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

«Каждый раз с большим интересом наблюдаем, как черный пиар добавляет популярности нашему форуму», — сообщил он ТАСС.

Таким образом Журавский прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд театральных деятелей, среди которых Лев Додин, Андрей Могучий, Кирилл Серебренников и критик Роман Должанский, попали в список неприглашенных на ПМКФ, якобы заверенный замминистра культуры Владимиром Аристарховым.

«Большинство из упомянутых там людей либо участвуют в нашем форуме, либо участвуют в мероприятиях по линии Министерства культуры», — сообщил Журавский.

В четверг в Петербурге начал работу шестой международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Атриуме Главного штаба. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава министерства культуры Владимир Мединский. Форум продлится до 19 ноября.