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Минкультуры РФ отреагировало на публикацию черного списка режиссеров
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    Минкультуры РФ отреагировало на публикацию черного списка режиссеров

    11:17  16 Ноября 2017
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    Минкультуры РФ отреагировало на публикацию черного списка режиссеров

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Черных списков гостей театральной секции Санкт-Петербургского международного культурного форума не существует, слухи о них – черный пиар, заявил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

    «Каждый раз с большим интересом наблюдаем, как черный пиар добавляет популярности нашему форуму», — сообщил он ТАСС.

    Таким образом Журавский прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд театральных деятелей, среди которых Лев Додин, Андрей Могучий, Кирилл Серебренников и критик Роман Должанский, попали в список неприглашенных на ПМКФ, якобы заверенный замминистра культуры Владимиром Аристарховым.

    «Большинство из упомянутых там людей либо участвуют в нашем форуме, либо участвуют в мероприятиях по линии Министерства культуры», — сообщил Журавский.

    В четверг в Петербурге начал работу шестой международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Атриуме Главного штаба. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава министерства культуры Владимир Мединский. Форум продлится до 19 ноября.

    Автор: Алексей Громов
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    #театр #черный список #пмкф
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