«Хотелки» ВАДА невыполнимы: Валуев прокомментировал решение по РУСАДА

Москва, 16 ноября. Депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не восстанавливать в правах РУСАДА.

По его словам, Москву обязывали выполнять определенные условия, большую часть из которых она выполнила.

«Но есть некоторые пункты этих «хотелок» со стороны ВАДА, которые, мягко говоря, мы выполнить не в состоянии. Они выдвигают невыполнимые условия, четко понимая итоговый результат», — подчеркнул Валуев.

Он также отметил, что российская сторона все равно будет бороться за своих атлетов, передает RT.

Напомним, в четверг утром совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

WADA Foundation Board approves the recommendation by the Independent Compliance Review Committee that RUSADA remain non-compliant. — WADA (@wada_ama) November 16, 2017

Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал политическим решение ВАДА по РУСАДА.