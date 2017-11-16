Расстановка сил изменилась: в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР

Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы Андрей Козенко заметил, что при общении президента России Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в отношении республик Донбасса не использовались слова «непризнанные» и «самопровозглашенные». Он считает, что это свидетельствует об изменении их статуса на субъектный.

Координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал разговор главы государства Владимира Путина и руководителями республик Донбасса. Парламентарий считает, что после российского лидера с Плотницким и Захарченко, расстановка сил изменится не в пользу Киева.

«Нравится это кому-то, или нет, но расстановка сил по линии Украина – Донбасс после этого разговора изменится, и далеко не в пользу Украины. Пусть пока не юридически, но политически статус ДНР и ЛНР меняется, и вчерашние события были ясным сигналом к этому», – сказал российский парламентарий.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что участники переговоров обсудили инициативу представителя украинской стороны на переговорах в Минске Виктора Медведчука по обмену пленными. Отмечается, что «руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали», однако вопрос необходимо проработать с Украиной.

Козенко акцентировал внимание на том, что обозначение республик без приставок «непризнанные» и «самопровозглашенные» имеет определенный политический вес. Ранее Игорь Плотницкий прокомментировал разговор с Путиным, отметив, что Луганск готов обсуждать списки пленных с Киевом.

На Украине произошел государственный переворот в 2014 году, новая власть была признана нелегитимной в Донбассе. Киев начал силовую операцию на востоке страны в апреле того же года. Урегулированием украинского кризиса занимается на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата».