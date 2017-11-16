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Расстановка сил изменилась: в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР
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    Расстановка сил изменилась: в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР

    14:00  16 Ноября 2017
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    "Не в пользу Украины": в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР

    Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы Андрей Козенко заметил, что при общении президента России Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в отношении республик Донбасса не использовались слова «непризнанные» и «самопровозглашенные». Он считает, что это свидетельствует об изменении их статуса на субъектный. 

    Координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал разговор главы государства Владимира Путина и руководителями республик Донбасса. Парламентарий считает, что после российского лидера с Плотницким и Захарченко, расстановка сил изменится не в пользу Киева. 

    «Нравится это кому-то, или нет, но расстановка сил по линии Украина – Донбасс после этого разговора изменится, и далеко не в пользу Украины. Пусть пока не юридически, но политически статус ДНР и ЛНР меняется, и вчерашние события были ясным сигналом к этому», – сказал российский парламентарий.

    "Не в пользу Украины": в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что участники переговоров обсудили инициативу представителя украинской стороны на переговорах в Минске Виктора Медведчука по обмену пленными. Отмечается, что «руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали», однако вопрос необходимо проработать с Украиной.

    Козенко акцентировал внимание на том, что обозначение республик без приставок «непризнанные» и «самопровозглашенные» имеет определенный политический вес. Ранее Игорь Плотницкий прокомментировал разговор с Путиным, отметив, что Луганск готов обсуждать списки пленных с Киевом.

    На Украине произошел государственный переворот в 2014 году, новая власть была признана нелегитимной в Донбассе. Киев начал силовую операцию на востоке страны в апреле того же года. Урегулированием украинского кризиса занимается на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата». 

    "Не в пользу Украины": в Госдуме оценили разговор Путина с главами ДНР и ЛНР

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #днр #донбасс #украина #захарченко #лнр #плотницкий
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