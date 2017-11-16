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Сирия: Минобороны РФ отмечает снижение активности боевиков в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ отмечает снижение активности боевиков в зонах деэскалации

    11:13  16 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ отмечает снижение активности боевиков в зонах деэскалации

    Москва, 16 ноября. Военное ведомство России сообщило об одном случае нарушения режима перемирия в провинции Алеппо за сутки.

    По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки боевики один раз открыли стрельбу в провинции Алеппо. Мониторинговая группа из Турции сообщила о пяти случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

    Стороны расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что практически все случаи нарушений режима прекращения огня происходят по вине боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе группировки запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ отмечает снижение активности боевиков в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #стрельба
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