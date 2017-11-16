Сирия: Минобороны РФ отмечает снижение активности боевиков в зонах деэскалации

Москва, 16 ноября. Военное ведомство России сообщило об одном случае нарушения режима перемирия в провинции Алеппо за сутки.

По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки боевики один раз открыли стрельбу в провинции Алеппо. Мониторинговая группа из Турции сообщила о пяти случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Стороны расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что практически все случаи нарушений режима прекращения огня происходят по вине боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе группировки запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.