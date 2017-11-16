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Россия
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Общество
МИД РФ сообщил о кончине дипломата Барашкова
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    МИД РФ сообщил о кончине дипломата Барашкова

    11:32  16 Ноября 2017
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    МИД РФ сообщил о кончине дипломата Барашкова

    Москва, 16 ноября. Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о кончине заместителя Директора департамента государственного протокола, Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса Сергея Николаевича Барашкова. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

    Сообщается, что дипломат ушел из жизни 5 ноября 2017 года.

    «На протяжении всей карьеры Барашкова С. Н. отличали высокий профессионализм и преданность служебному долгу, исключительное трудолюбие, организаторские способности, скромность, забота и внимание к сослуживцам», — говорится в сообщении Министерства.

    В ведомстве также отметили, что Барашков был не только высококвалифицированным дипломатом и наставником молодых сотрудников Министерства, но и чрезвычайно достойным и порядочным человеком.

    Сергей Николаевич Барашков родился 5 ноября 1953 года в Москве, окончил МГИМО МИД СССР в 1976 году, а затем начал службу в Министерстве. Кроме того, дипломат работал в Посольствах СССР в Республике Бурунди и Исламской Республике Мавритании. На протяжении более двадцати лет Барашков являлся бессменным заместителем Директора Департамента Государственного Протокола МИД России. В 2006 году дипломат был удостоен почетной грамоты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #мид рф #барашков #кончина
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