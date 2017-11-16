Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала
Новости Сирии
Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

    11:03  16 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  16 Ноября 2017
    312

    Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

    Москва, 16 ноября. Совбез ООН не давал США разрешения на военное присутствие в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова отреагировала на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса, в котором он сообщил, что на присутствие в Сирии США дала разрешение ООН. Высказывание вызвало много вопросов у российской стороны.

    «С удивлением услышали высказывание Мэттиса, что ВС США находятся в Сирии с разрешения ООН. Хотелось бы понять, получить ответы от американских коллег — по какому мандату? О чем говорит глава оборонного ведомства США? Совбез ООН — единственный орган, который уполномочен решать такие вопросы. Но такой санкции Совбез ООН не давал США. Кроме того, США действуют в Сирии вопреки воле руководства Сирии, по сути действуя как оккупанты».

    Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

    Она также напомнила заявление Вашингтона о том, что единственная цель США в Сирии — борьба с запрещенным в России «Исламским государством»1. Однако теперь, когда террористы практически уничтожены, американская сторона изменила свою позицию.

    «Американские войска никуда не уйдут из Сирии, пока не будет прогресса в политическом урегулировании,  — озвучила дипломат новое условие Вашингтона,  — но где термометр этого?»

    «Кажется,  что США хотят удерживать территорию Сирии, добиваюсь своих целей, — сделала вывод представитель МИД РФ. — Нас волнует присутствие американцев в чужом доме, тем более, что они не приносят туда спокойствия».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #оон #захарова #мид рф #совбез
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        312
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        24294
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        299
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3322