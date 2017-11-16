Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

Москва, 16 ноября. Совбез ООН не давал США разрешения на военное присутствие в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отреагировала на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса, в котором он сообщил, что на присутствие в Сирии США дала разрешение ООН. Высказывание вызвало много вопросов у российской стороны.

«С удивлением услышали высказывание Мэттиса, что ВС США находятся в Сирии с разрешения ООН. Хотелось бы понять, получить ответы от американских коллег — по какому мандату? О чем говорит глава оборонного ведомства США? Совбез ООН — единственный орган, который уполномочен решать такие вопросы. Но такой санкции Совбез ООН не давал США. Кроме того, США действуют в Сирии вопреки воле руководства Сирии, по сути действуя как оккупанты».

Она также напомнила заявление Вашингтона о том, что единственная цель США в Сирии — борьба с запрещенным в России «Исламским государством»1. Однако теперь, когда террористы практически уничтожены, американская сторона изменила свою позицию.

«Американские войска никуда не уйдут из Сирии, пока не будет прогресса в политическом урегулировании, — озвучила дипломат новое условие Вашингтона, — но где термометр этого?»

«Кажется, что США хотят удерживать территорию Сирии, добиваюсь своих целей, — сделала вывод представитель МИД РФ. — Нас волнует присутствие американцев в чужом доме, тем более, что они не приносят туда спокойствия».

1 Организация запрещена на территории РФ.