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СБУ приветствует переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными
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    СБУ приветствует переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными

    11:40  16 Ноября 2017
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    СБУ приветствует переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными

    Киев, 16 ноября. Служба безопасности Украины приветствует переговоры президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе СБУ.

    «Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников», — рассказали представители украинского ведомства.

    По мнению СБУ, участие главы Русской православной церкви Кирилла в этом процессе также будет «способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников».

    В Службе безопасности Украины также обратили внимание на тот факт, что мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских военных, пишут украинские СМИ.

    СБУ приветствует переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными

    Однако в СБУ отказались отпустить задержанных, которых на Украине подозревают в якобы убийстве членов так называемой «Небесной сотни».

    Ранее Путин на встрече с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком заявил, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #днр #лнр #сбу #обмен пленными
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