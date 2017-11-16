СБУ приветствует переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными

Киев, 16 ноября. Служба безопасности Украины приветствует переговоры президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе СБУ.

«Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников», — рассказали представители украинского ведомства.

По мнению СБУ, участие главы Русской православной церкви Кирилла в этом процессе также будет «способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников».

В Службе безопасности Украины также обратили внимание на тот факт, что мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских военных, пишут украинские СМИ.

Однако в СБУ отказались отпустить задержанных, которых на Украине подозревают в якобы убийстве членов так называемой «Небесной сотни».

Ранее Путин на встрече с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком заявил, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.