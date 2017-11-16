Володин рассказал о предстоящем ремонте зала пленарных заседаний

Москва, 16 ноября. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о запланированном ремонте, который в скором времени должен пройти в думском зале пленарных заседаний. Депутаты в это время будут заседать в другом зале.

«Мы планируем зал пленарных заседаний поставить на ремонт, и эту тему будем обсуждать на Совете (Госдумы), и нам придется с вами работать в другом зале временно», — цитирует спикера российского парламента «Парламентская газета».

Он также отметил, что заседания временно переносятся в другой зал.

Ранее первый зампред партии КПРФ Николай Коломейцев во время пленарного заседания, посвященного обсуждению отпускных дней, пожаловался, что в зале заседаний 27 лет не чистили вентиляцию. Месяц отпуска не сможет покрыть эти работы, добавил он.

Володин пообещал разобраться с вопросом вентиляции в помещении.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о работе Госдумы по противодействию телефонному терроризму. По словам спикера Госдумы, депутаты сейчас активно обсуждают поправки к законодательству, которые помогли бы противостоять телефонному терроризму.