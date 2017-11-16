РУСАДА продолжит переговоры с ВАДА по восстановлению работы агентства

Москва, 16 ноября. Российское антидопинговое агентство продолжит вести переговоры по восстановлению своей работы с Всемирным антидопинговым агентством и будет функционировать в штатном режиме, заявил в четверг глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Ивлев отметил, что в настоящее время РУСАДА важно продолжать забор допинг-проб у спортсменов, набирать и обучать допинг-контролеров, выполнять все штатные задачи и работать над совершенствованием системы допинг-контроля в России.

«Мне кажется, сейчас важна взвешенная позиция и реакция на решение WADA. Я — за продолжение диалога и поиска решения, даже если иногда это кажется невозможным», — сообщил Ивлев ТАСС.

Напомним, в четверг утром в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.