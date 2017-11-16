Захарова: Разгром ИГ открыл Сирии путь к возрождению

Москва, 16 ноября. Освобождения Абу-Кемаля и разгром сил террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 открыли перед Сирией путь к возрождению, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в настоящее время сирийцы нуждаются в помощи для восстановления мирной жизни в государстве.

«С разгромом ИГИЛ1 Сирия оказалась на пороге социально-экономической реконструкции, — объявила Захарова, выступая на пресс-брифинге в российском дипломатическом ведомстве. — Сегодня сирийцы нуждаются в помощи в налаживании политической системы и гуманитарной помощи».

Напомним, несколько дней назад в российском и сирийском военных ведомствах заявили об отступлении террористов ИГ1 из Абу-Кемаля, который оставался их последним оплотом на территории Сирии. По данным Минобороны, войска террористов отступили в направлении иракской границы. При этом в Минобороны прямо обвинили международную коалицию во главе с США в содействии ИГ1 при отступлении — ВВС коалиции отказались наносить удары по ИГ1, заявив, что террористы являются «военнопленными».

1 Организация запрещена на территории РФ.