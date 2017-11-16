В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ избили мужчину за просмотр матча Россия — Аргентина

Луганск, 16 ноября. Киевские силовики избили в населенном пункте Новоайдар мужчину, который хотел посмотреть игру сборной России против команды Аргентины. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД Луганской народной республики.

По данным луганского ведомства, 11 ноября поступило сообщение о том, что жителя Новоайдара избили бойцы Вооруженных сил Украины за просмотр футбольного матча с участием сборной России.

По словам супруги пострадавшего, ее муж хотел посмотреть матч Россия — Аргентина.

«Он вышел уже на улицу, а я задержалась поговорить со знакомой-продавцом. Тут в магазин зашли трое в военной форме, тоже заказали пива. А в это время муж заглянул и крикнул мне: «Давай быстрее, там уже наши скоро начнут», — рассказала женщина.

После этого трое бойцов ВСУ избили мужчину. В результате у пострадавшего зафиксированы гематомы и повреждение руки.