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Россия
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В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ избили мужчину за просмотр матча Россия — Аргентина
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    В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ избили мужчину за просмотр матча Россия — Аргентина

    11:06  16 Ноября 2017
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    В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ избили мужчину за просмотр матча Россия — Аргентина

    Луганск, 16 ноября. Киевские силовики избили в населенном пункте Новоайдар мужчину, который хотел посмотреть игру сборной России против команды Аргентины. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД Луганской народной республики. 

    По данным луганского ведомства, 11 ноября поступило сообщение о том, что жителя Новоайдара избили бойцы Вооруженных сил Украины за просмотр футбольного матча с участием сборной России.

    По словам супруги пострадавшего, ее муж хотел посмотреть матч Россия — Аргентина.

    В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ избили мужчину за просмотр матча Россия — Аргентина

    «Он вышел уже на улицу, а я задержалась поговорить со знакомой-продавцом. Тут в магазин зашли трое в военной форме, тоже заказали пива. А в это время муж заглянул и крикнул мне: «Давай быстрее, там уже наши скоро начнут», — рассказала женщина. 

    После этого трое бойцов ВСУ избили мужчину. В результате у пострадавшего зафиксированы гематомы и повреждение руки. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #всу #донбасс #украина #лнр #луганск #матч
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