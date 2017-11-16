У Кудрина никогда ни на что нет денег, даже если они есть — политолог

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что у правительства больше нет денег на выплату пенсий, и единственный вариант — это повысить пенсионный возраст в России. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», — пояснил Кудрин.

При этом, по его мнению, закрыть дыру в бюджете при помощи других источников, например, повышения налогов, не выйдет. Расходы на пенсию составили 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько все расходы на образование в стране.

«Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — добавил Кудрин.

Активность в публичной плоскости

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Алексей Кудрин стал весьма активен в публичной плоскости по простой причине. Он олицетворяет собой весь тот набор либеральных концепций, которые в глазах Запада якобы способны придать нашей политической повестке прозападный оттенок. Не более того.

«Кудрин не претендует ни на пост президента (был такой слух), ни на пост премьер-министра (тут он как раз показывает свои амбиции). Кудрин реально претендует на то, чтобы от лица либеральной элиты влиять на мировоззрение Кремля. Его разговор о том, что «денег нет», это старая песня Минфина при Кудрине. У Кудрина никогда ни на что нет денег, даже если они есть. У этих людей для пенсионеров, малоимущих и социально незащищенных групп граждан никогда нет денег. Зато есть на Сколково. Когда Кудрин состарится, он от государства тоже ничего не будет получать, кроме персональной пенсии от Сколково. Если без шуток, Кудрин навязывает президенту повестку той части властной элиты, которая не может выступать публично. Кудрин как лишенный статуса чиновника человек может себе позволить публичные выступления. В этом суть его публичной активности», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, эта же часть элиты сегодня выдвигает кандидатом в президенты Ксению Собчак. Она не Кудрин, и может позволить себе и более резкие высказывания.

«Например, что Крым украинский, что санкции против России введены по делу, и все в таком духе. Смысле президентской кампании не в том, кого выберут. Ни у кого нет сомнения, что победит Владимир Путин. Смысл в том, какая идеология будет сформирована президентом и правительством после марта 2018 года. Будем ли мы и дальше мерять себе по западным лекалам, сверять с западными элитами время каждый час, или создадим некую автономную модель развития. Модель развития по Кудрину — абсолютно западническая, в духе исторического выбора российских западников. Беда в том, что по крайней мере в публичной плоскости альтернативной модели нет. И нам поэтому приходится терпеть заявления Кудрина», — резюмировал Игорь Рябов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что Кудрин упорно повторяет одно и то же, в очередной раз демонстрируя узкую бухгалтерскую логику, с которой он традиционно подходит к любым вопросам. Между тем, предложения о повышении пенсионного возраста несостоятельны ни с экономической, ни с моральной, ни с политической точек зрения.