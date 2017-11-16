Большинство россиян поддержали идею Овечкина о создании «Команды Путина»

Москва, 16 ноября. Инициативу хоккеиста сборной России и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина по результатам опроса одобряют две трети россиян.

Опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, несмотря на то, что лишь 17% опрошенных знают об идее создания Putin Team, сама инициатива нашла поддержку у россиян - «за» высказались 68%. Особенно позитивно идею восприняли представители старших возрастных групп и жители небольших населенных пунктов.

Самого Овечкина россияне также оценивают довольно позитивно, он является любимым хоккеистом в своей стране. Среди опрошенных 30% высказались об уважении к спортсмену, 20% — о безразличии, 18% — о симпатии, 11% — о надежде и столько же — о доверии.

Следует отметить, что инициативу Овечкина уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией о том, каким образом эта идея будет реализована на практике. Песков подчеркнул, что в целом поддерживает начинание.

Предложение Овечкина вызвало широкий отклик и за океаном. В Соединенных Штатах возможное создание Putin Team вызвало неоднозначную реакцию.