The Times назвала встречу Путина и Эрдогана «моментом расплаты НАТО»

Лондон, 16 ноября. Журналист британской газеты The Times Роджер Бойес представил путь к спасению НАТО, оказавшейся, по его мнению, слишком близко «к точке разлома». Альянсу нужно напрямую обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и прекратить расширение, убежден он,

Встреча Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана – отличный пример того, что для НАТО настал момент расплаты за то, что организация так и не задалась вопросом о своих настоящих целях, считает Бойес.

По его мнению, Москва и Анкара видят слабость альянса и своим сближением бросают ему вызов. И единственным способом для НАТО положить конец своему упадку, как пишет Бойес, является прямое обращение к тем, кто бросает ей вызов, то есть к лидерам России и Турции.

При этом журналист пояснил, что Анкаре нужно дать понять, что членство в альянсе подразумевает следование общему курсу. А если Эрдоган намерен «использовать НАТО как прикрытие для своей разрушительной политики на Ближнем Востоке, то ему следует показать, что альянс обойдётся и без него».

А вот по отношению к Москве, по его мнению, организация должна идти другим путем.

«Правильный ответ Путину парадоксален. Нужно серьёзно отнестись к его опасениям относительно блокады России и покончить с расширением НАТО», — полагает Бойес.

Он убежден, что остановка расширения организации поможет альянсу адаптироваться к вызовам современности.

