Началось голосование россиян по выбору названия моста в Крым

Москва, 16 ноября. Стартовало онлайн-голосование, в рамках которого россиянам предлагают выбрать название для строящегося моста в Крым. Организатор голосования — российский Минтранс.

Участники голосования смогут, авторизовавшись через социальные сети, выбрать одно из пяти наиболее популярных вариантов названий — огромный мост, который свяжет черноморское побережье Кубани с Крымом, может получить название Керченского, Крымского, Тузлинского, Моста Дружбы или Моста Воссоединения. Эти названия были выбраны Минтрансом после изучения общественного мнения на крымском и таманском берегах Азовского моря, а предложение о том, чтобы позволить гражданам России позволить выбрать название моста, внес президент Владимир Путин. Организаторы предусмотрели возможность предложить свой вариант.

«Мы увидели большой интерес к этой теме, — отмечают организаторы. — Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование».

Проголосовать можно будет в течение месяца на сайте #НАЗОВИМОСТ. Самое популярное по итогам голосования название появится на топографических картах и дорожных указателях.