«Цените свободу»: Губарев прокомментировал решение Путина поддержать обмен пленными

Донецк, 16 ноября. Народный депутат ДНР Павел Губарев назвал сообщение Путина о готовности поддержать масштабный обмен пленными между Киевом, ЛНР и ДНР позитивной новостью и выразил надежду, что порядка 400 человек смогут отпраздновать Новый год с родными.

«Есть высокая вероятность, что уже очень скоро около 400 человек смогут вернуться домой и встретить Новый год со своими семьями», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губарев поделился с подписчиками собственными воспоминаниями о политическом заключении, в котором ему повезло пробыть недолго – всего два месяца.

«Но какие это были два месяца, мне вам не передать. Сырая одиночная камера, злые следователи СБУ, постоянные голодовки, издевательства со стороны тюремной охраны, моральное давление и 10 лет лишения свободы как жизненная перспектива», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, у политических заключенных нет возможности связаться со своими семьями, узнать что-либо о своих близких.

«Сейчас, вдыхая воздух свободы, я знаю цену свободы. Эта цена абсолютна. Дороже свободы нет ничего. Цените свободу. Наша война — она за Свободу!» — заключил Губарев, отметив, что понимает, каким счастьем будет выход на свободу для нынешних политзаключенных.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне по телефону сообщил главам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому о том, что российская сторона поддерживает предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между Киевом, ЛНР и ДНР.

Предложение Медведчука ранее также поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.