Выпущенного в Сочи на волю леопарда поймали при воровстве кур в Абхазии

Сухум, 16 ноября. В Абхазии поймали на воровстве кур леопарда. Специалисты подозревают, что это один из трех хищников, которых выпустили на волю из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи, сообщил директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Леопарда поймали в районе Адлагары, расположенном под селом Лыхны. Хищника заметили местные жители и поставили на него ловушку. Животное неоднократно похищало у населения кур. Именно эта приманка и сработала при заманивании леопарда в клетку. Отмечается, что при поимке хищник не пострадал.

«Есть предположение, что это один из трех леопардов, которые были выпущены в Кавказский заповедник в июне прошлого года по программе восстановления вида на Кавказе», — цитирует ТАСС Дбара.

Глава Министерства природы России Сергей Донской направил в село Лыхны специалистов ведомства и экспертов московского зоопарка.