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Выпущенного в Сочи на волю леопарда поймали при воровстве кур в Абхазии
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    Выпущенного в Сочи на волю леопарда поймали при воровстве кур в Абхазии

    11:17  16 Ноября 2017
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    Выпущенного в Сочи на волю леопарда поймали при воровстве кур в Абхазии

    Сухум, 16 ноября. В Абхазии поймали на воровстве кур леопарда. Специалисты подозревают, что это один из трех хищников, которых выпустили на волю из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи, сообщил директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

    Леопарда поймали в районе Адлагары, расположенном под селом Лыхны. Хищника заметили местные жители и поставили на него ловушку. Животное неоднократно похищало у населения кур. Именно эта приманка и сработала при заманивании леопарда в клетку. Отмечается, что при поимке хищник не пострадал.

    «Есть предположение, что это один из трех леопардов, которые были выпущены в Кавказский заповедник в июне прошлого года по программе восстановления вида на Кавказе», — цитирует ТАСС Дбара.

    Выпущенного в Сочи на волю леопарда поймали при воровстве кур в Абхазии

    Глава Министерства природы России Сергей Донской направил в село Лыхны специалистов ведомства и экспертов московского зоопарка.

    «Они прибыли в Абхазию сегодня, — рассказали в Минприроды. — Специалисты идентифицируют зверя, оценят его состояние и примут решение о дальнейших действиях. В частности, его могут вернуть обратно в центр для постоянной передержки».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сочи #абхазия #минприроды #леопард #лыхны #курицы
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