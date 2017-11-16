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Плотницкий обратился к Киеву после переговоров с Путиным
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    Плотницкий обратился к Киеву после переговоров с Путиным

    11:00  16 Ноября 2017
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    Плотницкий обратился к Киеву после переговоров с Путиным

    Луганск, 16 ноября. ЛНР готова обсуждать обмен пленных и ждет ответа от Украины на соответствующие инициативы, заявил глава республики Игорь Плотницкий после разговора с президентом России Владимиром Путиным. 

    Глава государства РФ Владимир Путин накануне поддержал инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука провести обмен пленными по формуле «306 на 74». По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, власти республики готовы обсуждать эту тему. 

    «Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной», - сказал он в разговоре с президентом России. 

    В сообщении пресс-службы Плотницкого отмечается, что Украина долгое время блокировала вопрос обмена пленными, несмотря на заинтересованность Донбасса. Напомним, что обмен пленными является одним из ключевых пунктов минских договоренностей.

    На Украине произошел государственный переворот в 2014 году, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев начал силовую операцию в апреле того же года. Урегулированием кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и «нормандская четверка». 

    Плотницкий обратился к Киеву после переговоров с Путиным

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #донбасс #лнр #плотницкий
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