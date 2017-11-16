Пальмира: к югу от Тадмора найдены две украденные из древнего города статуи

Пальмира, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 спрятали две древние статуи, украденные из Пальмиры, в районе Ас-Сована.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что правоохранительным органам удалось обнаружить две статуи, украденные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из древней Пальмиры, к югу от города. Они находились в тайнике в окрестностях Ас-Сованы.

На данный момент исторические памятники уже переданы департаменту древностей города Хомс, сообщает источник. Эксперт по Пальмире Мухаммад Халед Асаад сообщил, что скульптура молодого жреца с лавровым венком на голове датируется II – III веком нашей эры. Статуя женщины относится к эпохе расцвета Пальмирского царства.

1 Организация запрещена на территории РФ.