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Пальмира: к югу от Тадмора найдены две украденные из древнего города статуи
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    Пальмира: к югу от Тадмора найдены две украденные из древнего города статуи

    11:04  16 Ноября 2017
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    Пальмира: к югу от Тадмора найдены две украденные из древнего города статуи

    Пальмира, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 спрятали две древние статуи, украденные из Пальмиры, в районе Ас-Сована.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что правоохранительным органам удалось обнаружить две статуи, украденные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из древней Пальмиры, к югу от города. Они находились в тайнике в окрестностях Ас-Сованы.

    На данный момент исторические памятники уже переданы департаменту древностей города Хомс, сообщает источник. Эксперт по Пальмире Мухаммад Халед Асаад сообщил, что скульптура молодого жреца с лавровым венком на голове датируется II – III веком нашей эры. Статуя женщины относится к эпохе расцвета Пальмирского царства.

    Пальмира: к югу от Тадмора найдены две украденные из древнего города статуи

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пальмира #хомс #статуи
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