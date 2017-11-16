Украинцы осудили певицу Лободу за желание выступать для россиян

Москва, 16 ноября. Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала, что хочет выступать для русскоязычных слушателей по всему миру. На Украине ее слова вызвали эмоциональную реакцию.

На днях певица получила титул «Женщина 2017 года» по версии российского журнала Glamour. В интервью изданию Лобода рассказала о своих мечтах и планах.

Светлана Лобода считает, что иностранному артисту сложно завоевать местную публику:

«Ты должен там вырасти, знать их сленг, ментальность, стать своим для того, чтобы быть там популярным».

Однако певица и не ставит перед собой такой цели, так как хочет выступать для русскоязычных людей:

«Выступать для россиян по всему миру — это можно и нужно. (…) У нас в этом году был очень успешный тур по Америке и Канаде — везде аншлаги. Сейчас Австралию предлагают, Китай. То есть горизонты действительно реально расширяются, и это именно то, чего мы так хотели», — призналась Светлана.

Украинские пользователи резко осудили Светлану Лободу и ряд других артистов, выступающих для российской публики.

«Для кого-то войны нет».

Для кого-то войны нет — Ukrainian (@stavrdante) November 16, 2017

«Короче, я знаю, что говорю, знаю как это все делалось прежде здесь, когда коррупционно пропихнули от Украины Лободу. Знаю, сколько за это дали и т.д. А где Лобода, а где Настя? То-то же. Вам будет очень трудно спорить с человеком, который знает много в этом вопросе».

Коротше: я знаю, що кажу, знаю як це все робилося передовсім тут, коли корупційно пропихнули від України Лободу. Знаю скільки за це дали і.т.д. А де зараз Лобода, а де Настя? Отож. Вам буде ДУЖЕ важко сперечатися з людиною, яка знає багато в цьому питанні. — Назар Приходько (@nazareye) November 15, 2017

«Лорак, Лобода, Брежнева, Барских, Повалий скакали в Кремле, что ожидаемо. А Ротару получила награду из рук Захаровой. Твари продажные».

Лорак, Лобода, Брежнева, Барских, Повалий скакали в Кремле - что ожидаемо. А Ротару получила награду из рук Захаровой. Твари продажные https://t.co/BCvuqfk88X — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 13, 2017

«Артисты с пониженной социальной ответственностью)».

Артисты с пониженной социальной ответственностью) — адекВАТНОЕ Запорожье (@vetalmihey) November 13, 2017

«Во времена людей, имеющих знатное происхожение, вся эта клоунская братия не считалась ровней знати, а сейчас они себе статус элиты присвоили. Клоунская элита!»

Во времена людей имеющих знатное происхожение вся эта клоунская братия не считалась ровней знати,а сейчас они себе статус элиты присвоили.

Клоунская элита! — HiNa (@NadeNadja) November 14, 2017

«Может, это и к лучшему. Война показала, кто что стоит. А так бы еще лет 30 хлопали им в обе ладошки — всем этим лжегероям и мнимым патриотам, а на поверку — с гнилым нутром, продавшихся за бабки, без понятия, что такое Родина».