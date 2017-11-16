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ВКС РФ в Забайкалье уничтожили беспилотники «противника»
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    ВКС РФ в Забайкалье уничтожили беспилотники «противника»

    10:28  16 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Забайкалье уничтожили беспилотники «противника»

    Чита, 16 ноября. Истребители ВКС РФ в Восточном военном округе отработали действия по борьбе с БПЛА условного противника.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в ходе летно-тактических учений пилоты отработали комплекс мероприятий по прикрытию войск и охране воздушного пространства в своей зоне ответственности.

    При выполнении полетных заданий экипажи истребителей провели поиск и уничтожение электронными пусками беспилотных летательных аппаратов условного противника, ведущих разведку над наземными войсками. В учениях были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, в качестве целей применялись беспилотники «Орлан-10».

    ВКС РФ в Забайкалье уничтожили беспилотники «противника»

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #бпла #су-30см #вво #орлан-10
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