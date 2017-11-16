ВКС РФ в Забайкалье уничтожили беспилотники «противника»

Чита, 16 ноября. Истребители ВКС РФ в Восточном военном округе отработали действия по борьбе с БПЛА условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в ходе летно-тактических учений пилоты отработали комплекс мероприятий по прикрытию войск и охране воздушного пространства в своей зоне ответственности.

При выполнении полетных заданий экипажи истребителей провели поиск и уничтожение электронными пусками беспилотных летательных аппаратов условного противника, ведущих разведку над наземными войсками. В учениях были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, в качестве целей применялись беспилотники «Орлан-10».