Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

Ситуация в Зияд Куса

Руководитель комитета по торговле в сирийском городе Хама Зияд Куса рассказал спецкорреспонденту ФАН о ситуации в экономике Сирии.

Как отметил чиновник, даже в наиболее тяжелые периоды войны в Сирии на прилавках можно было найти и купить самые необходимые продукты питания. В результате серии успешных совместных военных операций ВКС РФ и правительственных войск Сирии, линия боевых действий сдвинулась далеко на восток — в приграничную провинцию Дейр-эз-Зор. Сейчас обстановка с продтоварами в стране значительно улучшилась.

По словам Зияда Кусы, экономический рост в Сирии связан, прежде всего, с тем, что в ходе боевых столкновений у террористов ИГ1 были отбиты крупные нефтяные и газовые месторождения. Это помогло вернуть в дома всех жителей Сирии не только свет и газ, но и продовольственные товары, так как Сирия вновь вышла на мировой энергетический рынок.