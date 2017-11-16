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Спорт
ВАДА приняло предложение СК РФ о совместном расследовании допинг-скандала
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

    Руководитель комитета по торговле в сирийском городе Хама Зияд Куса рассказал спецкорреспонденту ФАН о ситуации в экономике Сирии.
    10:33 16 Ноября 2017
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    Ситуация в Зияд Куса

    Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

    Руководитель комитета по торговле в сирийском городе Хама Зияд Куса рассказал спецкорреспонденту ФАН о ситуации в экономике Сирии.
    Как отметил чиновник, даже в наиболее тяжелые периоды войны в Сирии на прилавках можно было найти и купить самые необходимые продукты питания. В результате серии успешных совместных военных операций ВКС РФ и правительственных войск Сирии, линия боевых действий сдвинулась далеко на восток — в приграничную провинцию Дейр-эз-Зор. Сейчас обстановка с продтоварами в стране значительно улучшилась.
    По словам Зияда Кусы, экономический рост в Сирии связан, прежде всего, с тем, что в ходе боевых столкновений у террористов ИГ1 были отбиты крупные нефтяные и газовые месторождения. Это помогло вернуть в дома всех жителей Сирии не только свет и газ, но и продовольственные товары, так как Сирия вновь вышла на мировой энергетический рынок.
     

    Путин переговорил с лидерами ДНР и ЛНР

    Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главами ДНР и ЛНР предложение Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе‍.
    По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководители республик Донбасса в целом поддержали эту инициативу.
    «Вместе с тем, они обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — отметил Песков.
    По данным Виктора Медведчука, Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на то, что ДНР и ЛНР освободят 74 человека.
     

    РУСАДА под ударом

    Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

    Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) решил не признавать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному уставу.
    Причиной такого решения стало неисполнение российской стороной двух критериев. Первым стало требование публичного признания существования в России на ведомственном уровне допинговой системы, вторым - предоставление доступа к пробам, опечатаным в московской антидопинговой лаборатории в связи с незаконченным федеральным расследованием. По заявлению главы комитета по соответствию Джонатана Тэйлора, также не решен вопрос с доступом сотрудников и инспекторов ВАДА в закрытые города 
     

    Минобороны РФ опубликовало видео удара самолетов ВКС по боевикам в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года

    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по объектам террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в районе города Абу-Кемаль. Самолеты нанесли удары по позициям террористов, а также их командным пунктам и бронетехнике. Все цели были поражены.
    После успешного выполнения задания бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования в России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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