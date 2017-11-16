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Россия
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Спорт
«Никакого спорта тут и близко нет»: в Госдуме отреагировали на решение ВАДА по РУСАДА
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    «Никакого спорта тут и близко нет»: в Госдуме отреагировали на решение ВАДА по РУСАДА

    10:25  16 Ноября 2017
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    «Никакого спорта тут и близко нет»: в Госдуме отреагировали на решение ВАДА по РУСАДА

    Москва, 16 ноября. Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), заявив, что оно вызвано чисто политическими соображениями: «Никакого спорта и борьбы с допингом тут нет и близко».

    Кроме того, он выразил уверенность, что оно напрямую повлияет на вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Причем, влияние это будет отрицательным.

    Вице-спикер Госдумы также подчеркнул, что «самое страшное, что может произойти, – полный запрет на участие нашей команды на Олимпиаде».По его мнению, скорее всего, российских олимпийцев допустят на ОИ, но с определенными ограничениями. 

    «А уже что именно они могут там придумать и какие ограничения, я не берусь предугадать», — сказал Лебедев в комментарии «Р-Спорт».

    Он также особо подчеркнул, что «унижать такую великую спортивную страну, как Россия, какими-то ограничениями непозволительно».

    «Мы не должны идти на поводу у этих русофобских настроений», — заявил политик.

    Как стало известно ранее, сегодня в Сеуле в совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах, посчитав, что Россия не выполнила ряд пунктов дорожной карты, главный из которых — признание государственного вмешательства в антидопинговую систему, о чем говорилось в своем докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. 

    Решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 МОК должен принять в декабре.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #госдума #мок #допинг #вада #русада #олимпиада #ои
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