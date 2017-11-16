Азаров объяснил, почему Киев не захочет менять пленных с Донбассом

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что нынешнее руководство Киева попытается избежать переговоров об обмене пленными с Донбассом по принципу «всех на всех», поскольку он положит начало мирному урегулированию конфликта. Для действующих украинских властей это означает начало конца.

«Обмен пленными — это большой важности гуманитарное дело, миротворческая миссия минских договоренностей. Но западные страны, выступающие гарантами минских соглашений, по разным причинам не используют все свои возможности для их реализации. Посмотрите, Германия, Франция в последние месяцы отошли от процесса. Поэтому Владимир Путин, встретившись с Медведчуком и переговорив с Захарченко и Плотницким, предпринял попытку возобновить процесс мирных переговоров, показывая своим западным коллегам, что руководители республик Донбасса – неотъемлемые его участники. Путин дал сигнал мировому сообществу о том, что Донбасс — это сторона процесса», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Николай Азаров.

Напомним, после встречи с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком президент России Владимир Путин обсудил с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идею обмена военнопленными с Киевом.

Виктор Медведчук рассказал Владимиру Путину, что обмен пленными в Донбассе не производился в течение 14 месяцев. В результате 306 ополченцев и 74 украинских военнослужащих не могут вернуться домой. Если идея обмена «всех на всех» будет поддержана обеими сторонами, то у пленных появится шанс встретить Новый год и Рождество со своими семьями.

В телефонной беседе с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между Киевом и Донбассом до конца этого года, рассказал накануне вечером пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представители Донбасса инициативу также одобрили, поскольку она соответствует принципам человечности, но отметили необходимость ее полноценной проработки с представителями украинской стороны.