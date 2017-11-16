Азаров объяснил, почему Киев не захочет менять пленных с Донбассом
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что нынешнее руководство Киева попытается избежать переговоров об обмене пленными с Донбассом по принципу «всех на всех», поскольку он положит начало мирному урегулированию конфликта. Для действующих украинских властей это означает начало конца.
«Обмен пленными — это большой важности гуманитарное дело, миротворческая миссия минских договоренностей. Но западные страны, выступающие гарантами минских соглашений, по разным причинам не используют все свои возможности для их реализации. Посмотрите, Германия, Франция в последние месяцы отошли от процесса. Поэтому Владимир Путин, встретившись с Медведчуком и переговорив с Захарченко и Плотницким, предпринял попытку возобновить процесс мирных переговоров, показывая своим западным коллегам, что руководители республик Донбасса – неотъемлемые его участники. Путин дал сигнал мировому сообществу о том, что Донбасс — это сторона процесса», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Николай Азаров.
Напомним, после встречи с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком президент России Владимир Путин обсудил с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идею обмена военнопленными с Киевом.
Виктор Медведчук рассказал Владимиру Путину, что обмен пленными в Донбассе не производился в течение 14 месяцев. В результате 306 ополченцев и 74 украинских военнослужащих не могут вернуться домой. Если идея обмена «всех на всех» будет поддержана обеими сторонами, то у пленных появится шанс встретить Новый год и Рождество со своими семьями.
В телефонной беседе с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между Киевом и Донбассом до конца этого года, рассказал накануне вечером пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представители Донбасса инициативу также одобрили, поскольку она соответствует принципам человечности, но отметили необходимость ее полноценной проработки с представителями украинской стороны.
«По большому счету Киев вынуждают сесть за стол переговоров, хотя он не готов приступить к реализации идеи обмена пленными «всех на всех». Никто из киевских руководителей ни разу публично не высказывался на эту тему. Напротив, Киев продолжает повторять такие слова, как «боевики», «российская агрессия», дополняет закон о реинтеграции Донбасса пунктом о возвращении Крыма. Разве это свидетельствует о желании Украины договориться и найти компромисс? Нет. Это путь конфронтации, который выгоден киевским властям, потому что когда начнется мирное урегулирование в Донбассе, дни действующего режима будут сочтены», — полагает Николай Азаров.