Мединский пригрозил Голландии разрывом музейных отношений из-за золота скифов

Москва, 16 ноября. Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Если это решение войдет в силу, я буду не вправе санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей», — заявил он.

Мединский указал на то, что на стороне крымских музеев находятся все традиции, прецеденты, нормы музейного и международного права. Коллекция скифского золота была найдена на территории Крыма, исследована и хранится там же.

По словам министра, то что мы сейчас наблюдаем, является беспрецедентным отчуждением музейных ценностей.

«Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена», — добавил Мединский, передает РИА Новости.

Напомним, согласно решению Амстердамского суда экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», вывезенные из Крымских музеев, должны быть переданы Украине, так как на момент вывоза республика была частью этого государства.