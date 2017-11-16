Норвежцам объяснили, почему Крым стал российским
Симферополь, 16 ноября. Норвежское издание NY TID опубликовало статью «Альтернативная история Крыма», в которой представлен взгляд руководства российского полуострова на события 2014 года. Автор материала Ане Хоель ссылается на книгу спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в которой чиновник подчеркивает, что полуостров всегда был русским.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что крымчане лишились иллюзий относительно объективности Запада после ввода санкций. Об этом он написал в своей книге «Идти своим путем», переведенной на английский язык.
Введенные западными странами санкции против России и Крыма стали неожиданностью для руководства полуострова и самих жителей. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, действия Запада напоминали «завистливого соседа», который «изо всей силы начал колотить по батарее», когда у вас праздник.
«Если крымчане имели какие-то иллюзии относительно объективности Запада, то они их потеряли в тот день, когда были введены санкции», — написал Константинов в книге «Идти своим путем», цитату приводит в своей статье норвежская журналистка Ане Хоель.
Константинов откровенно рассказывает о событиях, которые побудили крымчан сделать выбор в пользу России на мартовского референдуме 2014 года. Он напомнил, что Крым всегда был русским, несмотря на то, что Никита Хрущев в 1954 году в обход мнение народа передал его Украине. Однако государственный переворот в Киеве, произошедший в 2014 году сделал невозможным нахождение полуострова под руководством фашистски настроенных к своему народу новых властей, подчеркивает журналистка в своем материале.
«Все выглядит так, будто властители в Киеве хотят разрушить свою собственную страну», — отмечает Констатинов.
Он подчеркивает, что Запад пытается использовать Украину, «как живую бомбу», чтобы потом воспользоваться результатами. Но Крым избежал резни благодаря выходу из состава Украины. Жители полуострова гордятся своим выбором и не понимают санкционную политику.
Спикер Госсовета добавил, что русские помнят свою историю и вынесли уроки из Второй мировой войны, зная, что «флиртовать с нацизмом неприемлемо». Однако Запад не хочет принимать позицию Крыма, накладывая бессмысленные экономические ограничения.
«Что сказал бы норвежский народ, если бы однажды правительство Норвегии при поддержке извне решило бы воздвигнуть памятник Квислингу? (нацистский наместник в Норвегии, его имя стало синонимом предательства страны - прим. ФАН)», — задается вопросом автор статьи Ане Хоель.