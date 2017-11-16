Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Политика
Норвежцам объяснили, почему Крым стал российским
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Норвежцам объяснили, почему Крым стал российским

    17:41  16 Ноября 2017
    54

    "Завистливый сосед": Константинов объяснил санкции Запада в отношении Крыма

    Симферополь, 16 ноября. Норвежское издание NY TID опубликовало статью «Альтернативная история Крыма», в которой представлен взгляд руководства российского полуострова на события 2014 года. Автор материала Ане Хоель ссылается на книгу спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в которой чиновник подчеркивает, что полуостров всегда был русским. 

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что крымчане лишились иллюзий относительно объективности Запада после ввода санкций. Об этом он написал в своей книге «Идти своим путем», переведенной на английский язык.

    Введенные западными странами санкции против России и Крыма стали неожиданностью для руководства полуострова и самих жителей. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, действия Запада напоминали «завистливого соседа», который «изо всей силы начал колотить по батарее», когда у вас праздник.

    «Если крымчане имели какие-то иллюзии относительно объективности Запада, то они их потеряли в тот день, когда были введены санкции», — написал Константинов в книге «Идти своим путем», цитату приводит в своей статье норвежская журналистка Ане Хоель. 

    Константинов откровенно рассказывает о событиях, которые побудили крымчан сделать выбор в пользу России на мартовского референдуме 2014 года. Он напомнил, что Крым всегда был русским, несмотря на то, что Никита Хрущев в 1954 году в обход мнение народа передал его Украине. Однако государственный переворот в Киеве, произошедший в 2014 году сделал невозможным нахождение полуострова под руководством фашистски  настроенных к своему народу новых властей, подчеркивает журналистка в своем материале. 

    "Завистливый сосед": Константинов объяснил санкции Запада в отношении Крыма

    «Все выглядит так, будто властители в Киеве хотят разрушить свою собственную страну», — отмечает Констатинов. 

    Он подчеркивает, что Запад пытается использовать Украину, «как живую бомбу», чтобы потом воспользоваться результатами. Но Крым избежал резни благодаря выходу из состава Украины. Жители полуострова гордятся своим выбором и не понимают санкционную политику.

    Спикер Госсовета добавил, что русские помнят свою историю и вынесли уроки из Второй мировой войны, зная, что «флиртовать с нацизмом неприемлемо». Однако Запад не хочет принимать позицию Крыма, накладывая бессмысленные экономические ограничения.

    «Что сказал бы норвежский народ, если бы однажды правительство Норвегии при поддержке извне решило бы воздвигнуть памятник Квислингу? (нацистский наместник в Норвегии, его имя стало синонимом предательства страны - прим. ФАН)», — задается вопросом автор статьи Ане Хоель.

    "Завистливый сосед": Константинов объяснил санкции Запада в отношении Крыма

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #крым #запад #константинов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126