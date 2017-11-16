Симферополь, 16 ноября. Норвежское издание NY TID опубликовало статью «Альтернативная история Крыма», в которой представлен взгляд руководства российского полуострова на события 2014 года. Автор материала Ане Хоель ссылается на книгу спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в которой чиновник подчеркивает, что полуостров всегда был русским.

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что крымчане лишились иллюзий относительно объективности Запада после ввода санкций. Об этом он написал в своей книге «Идти своим путем», переведенной на английский язык.

Введенные западными странами санкции против России и Крыма стали неожиданностью для руководства полуострова и самих жителей. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, действия Запада напоминали «завистливого соседа», который «изо всей силы начал колотить по батарее», когда у вас праздник.

«Если крымчане имели какие-то иллюзии относительно объективности Запада, то они их потеряли в тот день, когда были введены санкции», — написал Константинов в книге «Идти своим путем», цитату приводит в своей статье норвежская журналистка Ане Хоель.

Константинов откровенно рассказывает о событиях, которые побудили крымчан сделать выбор в пользу России на мартовского референдуме 2014 года. Он напомнил, что Крым всегда был русским, несмотря на то, что Никита Хрущев в 1954 году в обход мнение народа передал его Украине. Однако государственный переворот в Киеве, произошедший в 2014 году сделал невозможным нахождение полуострова под руководством фашистски настроенных к своему народу новых властей, подчеркивает журналистка в своем материале.

«Все выглядит так, будто властители в Киеве хотят разрушить свою собственную страну», — отмечает Констатинов.

Он подчеркивает, что Запад пытается использовать Украину, «как живую бомбу», чтобы потом воспользоваться результатами. Но Крым избежал резни благодаря выходу из состава Украины. Жители полуострова гордятся своим выбором и не понимают санкционную политику.

Спикер Госсовета добавил, что русские помнят свою историю и вынесли уроки из Второй мировой войны, зная, что «флиртовать с нацизмом неприемлемо». Однако Запад не хочет принимать позицию Крыма, накладывая бессмысленные экономические ограничения.