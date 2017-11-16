Лавров, Шойгу и Пучков стали самыми популярными российскими министрами

Москва, 16 ноября. Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг российских министров, опросив о качестве их работы граждан. Лидирующие позиции в третьем квартале текущего года заняли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МСЧ Владимир Пучков.

Россиянам предлагали оценить качество работы министров по пятибалльной шкале. Каждому министру можно было поставить только одну оценку от 1 («очень плохо») до 5 («отлично»). По итогам опроса, наиболее высоко в третьем квартале 2017 года граждане оценили работу главы МИД Сергея Лаврова: его средний балл составил 4,69.

На втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу – 4,64 балла. На третьем – глава МЧС Владимир Пучков, набравший 3,99 балла.

Лавров, Шойгу и Пучков стабильно занимают в рейтинге лидирующие позиции. Также в третьем квартале текущего года россияне оценили работу вице-премьеров Дмитрия Рогозина (3,86 балла) и Дмитрия Козака (3,63 балла).

Опрос проводился в 146 населенных пунктах 45 регионов России. Специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысяч россиян.